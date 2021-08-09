Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman son? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır?

Ücretli öğretmen başvuru ekranı ve şartları son gelişmeler ile takip ediliyor. Ücretli Öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada adaylar dilerse kayıtlı oldukları Milli Eğitim Müdürlüklerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda binlerce eğitimci "Ücretli öğretmen başvurusu nasıl ve nereden yapılır, maaşları ne kadar? Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman son?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman son? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik için kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını yapacak olan adaylar online olarak da e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, 2021 ücretli öğretmen e devlet başvuru ekranı ve başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgiler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ayı itibariyle pek çok ilde alınmaya başladı. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

Ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla birçok ilde başlayan ücretli öğretmenlik başvurularının biteceği tarih henüz açıklanmadı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru sürecine ilişkin detaylara ulaşabilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI

Ücretli öğretmenlik şartlarının ilki Türk vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmaktır. 18 yaşından büyük olan, 4 yıllık fakülte mezunları, 2 yıllık ön lisans mezunları ve pedagojik formasyon almış bireyler ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilirler. Görevi engelleyici bir sağlık sorunu taşımamak ve belli suçlar hakkında yükümlü olmamak diğer ücretli öğretmenlik şartlarıdır.