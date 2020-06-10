Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
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Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü

Avcılar'da minibüste ücretini vermek isteyen kadın, dengesini kaybedince aracın açık kapısından yüzüstü yola düştü. Yüzünden ve başından yaralanan evli, iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının minibüste düşüş anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

10.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:04

Olay, Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi'nde meydana geldi. Orhan Küpeli yönetimindeki Küçükçekmece minibüsüne binen Aysel Tunceri, arka koltuktan ayağa kalkarak ücretini vermek istedi. Ancak, sürücünün fren yapması üzerine kadın bir anda dengesini kaybederek açık kapıdan yüz üstü yola düştü.

YÜZÜNDEN VE BAŞINDAN YARALANDI

Araçtakilerin ve çevredekilerin uyarısı üzerine minibüs şoförü aracı durdururken yaralı kadın için sağlık ekibi ve polise haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler yüz ve başından yaralandığı belirlenen evli ve iki çocuk annesi Aysel Tunceri'yi Küçükçekmece'deki bir üniversite hastanesine kaldırdı.

Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü

"MİNİBÜSLERİN ÇOĞUNUN KAPILARI AÇIK"

Kadının düştüğünü gören esnaf Sebahattin Vural, "Araç hareket halindeydi. Kadın minibüstün düştü. Sağ gözünün üzerinden başından yaralıydı. Şoföre 'Niye kapın açık' deyince 'yolcu indirdiğim için' diye cevap verdi. Kadın da o sırada para vermek istiyormuş" dedi. Minibüslerin özellikle yaz aylarında sürekli kapıları açık gittiğini belirten bir otobüs şoförü "Kapıları açık çoğunun. Düşünmüyorlar insanlar düşer diye. Bir önlem alınması lazım. Belki hava sıcak diye belki virüsten dolayı bilmiyorum ne düşünüp açıyorlar" dedi. Polisler minibüs şoförü Orhan Küpeli'yi gözaltına aldı, soruşturmaya devam ediliyor.

Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü

Kaynak: DHA

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