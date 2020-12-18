Uçankuş TV frekans bilgileri! Uçankuş TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Uçankuş TV canlı izleme linki!
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Uçankuş TV'nin frekans bilgileri nedir? Uçankuş TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Uçankuş TV canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Uçankuş TV frekansı kaçtır? Uçankuş TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?
UÇANKUŞ TV FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12245
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol Oranı : 27500
FEC : 5/6
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