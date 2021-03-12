Uçan çatı dairenin camlarına çarptı: 1 yaralı
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Uçan çatı dairenin camlarına çarptı: 1 yaralı

12.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:15
Uçan çatı dairenin camlarına çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarın uçurduğu çatının bir dairenin camına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarın uçurduğu çatının bir dairenin camına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde başlayan ve halen etkisini devam ettiren şiddetli rüzgar, 4.Etap TOKİ'lerde bulunan bir binanın çatısını uçurdu. Rüzgarın uçurduğu çatı, karşı binada bulunan bir dairenin camlarına çarptı. Çatının parçaladığı camlar odada oturan Özge T. isimli çocuğun yaralanmasına neden oldu.

Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şiddetli rüzgar, ilçe merkezinde ve küçük sanayi sitesinde birçok ev ve iş yerinin de çatılarını uçurdu. Uçan çatıların park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Uçan çatı dairenin camlarına çarptı: 1 yaralı
Uçan çatı dairenin camlarına çarptı: 1 yaralı
Uçan çatı dairenin camlarına çarptı: 1 yaralı
Uçan çatı dairenin camlarına çarptı: 1 yaralı
Uçan çatı dairenin camlarına çarptı: 1 yaralı
Uçan çatı dairenin camlarına çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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