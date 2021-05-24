Uçakta fenalaştıktan sonra 4 gün hastanede tedavi gören Simge Sağın, taburcu oldu
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Uçakta fenalaştıktan sonra 4 gün hastanede tedavi gören Simge Sağın, taburcu oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tatil için gittiği ABD dönüşünde uçakta midesi bulanan şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı. 4 gün tedavi gören şarkıcı, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaparak "Bir süre daha dinlenmem gerekecek" dedi.

Öpücem isimli şarkısıyla geniş bir kitleye ulaşan Simge Sağın, ABD tatilinden dönerken uçakta rahatsızlandı. Şarkıcı uçaktaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan Simge Sağın'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.

BİR SÜRE EVDE DİNLENECEK

4 gündür hastanede tedavi gören şarkıcı sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Durumunun iyi olduğunu belirten Simge Sağın, şunları söyledi: "Herkese merhabalar. Öncelikle sağlık durumumdan dolayı geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 4 gün sonunda taburcu oldum. Bir süre daha evde dinlenmem gerekecek. Hepinizi çok seviyor ve öpüyorum."

Uçakta fenalaştıktan sonra 4 gün hastanede tedavi gören Simge Sağın. taburcu oldu
Uçakta fenalaştıktan sonra 4 gün hastanede tedavi gören Simge Sağın. taburcu oldu
Uçakta fenalaştıktan sonra 4 gün hastanede tedavi gören Simge Sağın, taburcu oldu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: hergün orda burda gezerse buna bünyemi dayanır para var huzur var hastalığı bile gezmekten olanlar var
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500
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Uçakta fenalaştıktan sonra 4 gün hastanede tedavi gören Simge Sağın, taburcu oldu - Haberler Magazin
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