Bu tür valizlerin GPS, Bluetooth, Wi-Fi bağlantısı gibi özellikler içermesine rağmen, entegre bataryaların güvenlik riski oluşturduğu belirtildi. Yeni uygulamaya göre, bataryası ayrılmayan valizler ne kabin ne de kargo bagajı olarak kabul edilecek. Peki, Uçaklarda powerbank yasak mı?

THY'DEN LİTYUM BATARYALI AKILLI BAVULLARA YASAK

Türk Hava Yolları, uçuş güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım attı. Buna göre, lityum bataryası çıkarılamayan akıllı valizlerin artık ne kabin içinde ne de uçak altında taşınmasına izin verilmeyecek. Alınan bu karar, özellikle son dönemlerde yaşanan bazı güvenlik olayları sonrasında gündeme geldi.

GÜVENLİK OLAYLARI YASAĞA GEREKÇE OLDU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan Seul'e yapılan bir uçuşta, özel bir havayolu şirketine ait uçakta bir yolcunun powerbank cihazı koltuk arasına sıkışmış ve cihazın oluşturduğu güvenlik riski nedeniyle uçak İstanbul'a geri dönmüştü. Bu olayın ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazlarının kullanımının kısıtlanması yönünde tavsiyede bulundu.

AKILLI BAGAJ NEDİR?

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "akıllı bagaj" ifadesinin kapsamı da açıklandı. Bu tür bagajların; entegre lityum bataryalar, GPS takip sistemleri, Bluetooth, Wi-Fi bağlantısı, otomatik tartı özellikleri ve dijital kilit sistemleri içerdiği belirtildi. Bu teknolojiler seyahat kolaylığı sağlasa da, entegre bataryaların güvenlik riski oluşturduğu ifade edildi.

KABİN VE KARGO YÜKÜNDE YENİ UYGULAMA

Yeni uygulamaya göre, bataryası ayrılmayan akıllı valizler kabin bagajı olarak da kargo bagajı olarak da uçağa kabul edilmeyecek. Eğer batarya ayrılabiliyorsa, valiz kabin içinde taşınabilecek; ancak lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin içinde ayrı olarak muhafaza edilmeli ve uçuş süresince tekrar valize takılmamalıdır.

GÜVENLİ BATARYA TAŞIMA KOŞULLARI

Ayrı taşınacak lityum bataryanın kısa devre riskine karşı korunması gerekiyor. Bu doğrultuda, bataryanın orijinal ambalajında bulunması, uçlarında yalıtım yapılması ya da koruyucu plastik kutularda taşınması zorunlu hale getirildi. Kargo bölümünde taşınacak akıllı bagajlarda da aynı prosedür geçerli olacak; lityum batarya bagajdan ayrılıp kabin bölümünde yolcuyla birlikte taşınmalıdır.