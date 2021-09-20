Uçaklar neden uçuyor? Jetler neden uçuyor? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uçaklar neden uçuyor? Jetler neden uçuyor?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Uçaklar neden uçuyor? Jetler neden uçuyor?

İstanbul'da sabah saatlerinde uçakların sesinin duyulmasının ardından "Uçaklar neden uçuyor? Savaş uçakları neden uçuyor? Jetler neden uçuyor?" sorusunun yanıtı merak edildi. Teknofest'e hazırlık olduğu belirlenen uçuşlar hakkında detaylar geldi.

Uçaklar neden uçuyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

UÇAKLAR NEDEN UÇUYOR?

Teknofest öncesi İstanbul Boğazı'nda 15 uçakla gösteri uçuşu yapıldı. Uçakların şovu nefes kesti.

Teknofest Havacılık ve uzay teknolojisi festivaline son bir gün kala İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yapıldı. Türk Yıldızlarının liderliğinde 1 A400M, 3 F16, F4 ve Azerbaycan'a ait 2 MİG 29 olmak üzere toplam 15 uçağın eşlik ettiği uçuş gösterisinde unutulmaz anlar yaşandı. Uçakların İstanbul Boğazı semalarında yaptığı şov adeta nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları Saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Bensu Soral Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Elmas Aykut Kocaman Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uçaklar neden uçuyor? Jetler neden uçuyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 18:35:27. #1.17#