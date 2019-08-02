Üç tonluk "dünyanın en büyük el dokuma halısı" İran'da sergileniyor

Üç tonluk "dünyanın en büyük el dokuma halısı" İran'da sergileniyor

İran, "dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısını" Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda tanıttı.

2.08.2019 09:51
Üç tonluk

İran, "dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısını" Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda tanıttı.

Fuarda sergilenen 600 metrekarelik halı, bu ülke medyasına göre dünyanın "tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı" olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et