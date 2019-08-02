Üç tonluk "dünyanın en büyük el dokuma halısı" İran'da sergileniyor
İran, "dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısını" Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda tanıttı.
İran, "dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısını" Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda tanıttı.
Fuarda sergilenen 600 metrekarelik halı, bu ülke medyasına göre dünyanın "tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı" olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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