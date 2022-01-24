Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş 11. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Üç Kuruş dizisi izlemek isteyen izleyiciler Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, Üç Kuruş 11. bölüm bugün var mı, Üç Kuruş son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Üç Kuruş dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, Üç Kuruş bölüm bugün mü, Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kartal ve Efe'nin çatışmaya girdiği tanıtım gerilimi yüksek anlara sahne olurken Efe'nin müdürüne silahlara takip cihazı koyduğunu söylemesi dikkat çekiyor. Efe'nin konuşması üzerine kapının önünde bekleyen Leyla'nın şoke olmuş hali ise akıllara "Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrendi mi?" sorusunu getiriyor.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş'un 10. Bölümünde; İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir. Kartal savaşın sonunu galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin eşiğinde bulur. Kartal, Nezih'le savaşında hayatta kalabilmek için zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlar.

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