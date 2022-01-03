Üç Kuruş her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Üç Kuruş neden yok? Bugün Üç Kuruş yok mu? Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Üç Kuruş neden yok?

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 9. Bölümünde; Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır. Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz. Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor. Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

BUGÜN ÜÇ KURUŞ YOK MU?

Üç Kuruş bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı:

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