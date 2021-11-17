Üç Kuruş Konyalı kimin oğlu? Üç Kuruş Konyalı Alişan Uğur kimdir, kaç yaşında, babası kimdir? sorularına yanıt aranıyor. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolünü üstlendiği Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz pazartesi izleyiciyle buluştu. Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı dizi, ilk bölümüyle adından söz ettirdi.

ÜÇ KURUŞ KONYALI KİMDİR?

Üç Kuruş dizisinde Konyalı karakterini canlandıran isim Alişan Uğur'dur. Öte yandan 'Üç Kuruş' dizisi Alişan Uğur'un ilk oyunculuk deneyimi değil. Genç oyuncu daha önce Cem Yılmaz'ın 'Karakomik' filminde Rich, ve 'Hekimoğlu' dizisinde piyanist Efe karakterlerini canlandırdı.

ÜÇ KURUŞ KONYALI KİMİN OĞLU?

Üç Kuruş'ta, bilgisayar ve yasal olmayan siteler konusunda uzman bir karakter olan 'Konyalı'yı canlandıran Alişan Uğur aynı zamanda ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un oğlu olduğu ortaya çıktı.

ALİŞAN UĞUR KİMDİR?

1996 doğumlu olan Alişan Uğur, ilk oyunculuk eğitimini 14 yaşında aldı. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'de Arts Educational Schools London'da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de aldı.

Özkan Uğur ve dünyaya 'Ağır Roman' oyunu ile Türkiye'nin adını duyuran koreograf ve yönetmen Aysun Aslan'ın oğlu olan Alişan Uğur babası gibi müzikle de yakından ilgili.

Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art'da da 6 ay eğitim gören Uğur, sanata olan ilgisini ''Öyle bir ailede doğdum ki; babam müzisyen, annem de koreograf. Ev, hep sanat doluydu. O yüzden benden matematik profesörü olmam beklenemezdi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hayatımın içindeydi. 8 yaşında piyano ile tanıştım'' kelimeleriyle anlatmıştı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet