Üç Kuruş Halit Komiser öldü, diziden ayrıldı mı? Ercan Kesal diziden mi çıkıyor? Üç Kuruş (Halit Kuyucu) kimdir, dizide yok mu?

Üç Kuruş Halit öldü mü? Üç Kuruş Halit neden öldü, diziden mi çıktı? Üç Kuruş Halit vuruldu mu?

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal ve Efe'nin katil hakkında konuştukları tanıtımda Konyalının karanlıkta kaldığı gerilim dolu anlar akıllara "Sıradaki hedef Konyalı mı?" sorusunu getiriyor. Nezih'in Çıngıraklı'ya gelişi heyecanla beklenirken kızı Bahar'ın, Kartal'ın hayatını nasıl etkileyeceği ise şimdiden büyük merak yaratıyor.

ÜÇ KURUŞ HALİT ÖLDÜ MÜ? ERCAN KESAL DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Halit Kuyucu (Ercan Kesal): Komiserdir. Efe'nin akıl hocasıdır. İrfan tarafından vurularak öldürülmüştür.

Yapılan açıklamaya göre Halit Kuyucu vurularak öldürüldü ve diziden çıktı. Ercan Kesal dizide yer almayacak denildi. Yeni bölümde herşey netlik kazanacak.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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