Üç Kuruş Halit Komiser öldü, diziden ayrıldı mı? Ercan Kesal diziden mi çıkıyor? Üç Kuruş (Halit Kuyucu) kimdir, dizide yok mu?
Ekranların beğenilen dizisi Üç Kuruş bugün yeni bölümü ile yayınlanacak. Dizide merak edilen konuların başında Üç Kuruş Halit Komiser öldü, diziden ayrıldı mı? Ercan Kesal diziden mi çıkıyor? Üç Kuruş (Halit Kuyucu) kimdir, dizide yok mu? soruları geldi. İşte bilgiler...
Üç Kuruş Halit öldü mü? Üç Kuruş Halit neden öldü, diziden mi çıktı? Üç Kuruş Halit vuruldu mu?
Kartal ve Efe'nin katil hakkında konuştukları tanıtımda Konyalının karanlıkta kaldığı gerilim dolu anlar akıllara "Sıradaki hedef Konyalı mı?" sorusunu getiriyor. Nezih'in Çıngıraklı'ya gelişi heyecanla beklenirken kızı Bahar'ın, Kartal'ın hayatını nasıl etkileyeceği ise şimdiden büyük merak yaratıyor.
Halit Kuyucu (Ercan Kesal): Komiserdir. Efe'nin akıl hocasıdır. İrfan tarafından vurularak öldürülmüştür.
Yapılan açıklamaya göre Halit Kuyucu vurularak öldürüldü ve diziden çıktı. Ercan Kesal dizide yer almayacak denildi. Yeni bölümde herşey netlik kazanacak.
Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Ana karakterler
Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.
Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.
İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.
Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.
Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.
Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.
Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.
Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.
Yardımcı karakterler
Ruşen (Mustafa Kırantepe)
Şesu (Uğur Yıldıran)
Batu (Aytaç Uşun)
Mesut (Cenk Kangöz)
Hazal (Tuğçe Yolcu)
Bülent (Burak Altay)
Şahin (Umutcan Ütebay)
Halide (Damla Makar)
Nesrin (Melisa Yıldırımer)
Semiha (Süreyya Kilimci)
Konyalı (Alişan Uğur)
Sahir (Muttalip Müjdeci)
Peri (Asena Girişken)
Mirsad (Erkan Üçüncü)
Neşe (Aylin Engör)
Kamil (Volkan Kıran)
Ahmet (Özkan Özipek)
Seco (Ömer Çobanoğlu)
Hüseyin (Ömer Civan Şit)