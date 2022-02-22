1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Hakan kimdir? Hakan gerçekte kimdir? Mert Özcan kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

ÜÇ KIZ KARDEŞ HAKAN KİMDİR?

Sadık ve Nesrin'in komşusu İsmet Bey ile Emel Hanım'ın oğulları Hakan, Derya'nın ilk aşkıdır.

Oyuncu kadrosu ve karakterler:

• İclal Aydın - Nesrin

• Reha Özcan - Sadık

• Özgü Kaya - Türkan

• Almila Ada - Dönüş

• Melisa Berberoğlu - Derya

• Berker Güven - Somer

• Veda Yurtsever - Rüçhan

• Tayfun Erarslan - Özer

• Benian Dönmez - Nezahat

• Nazlı Senem Ünal - Mine

• Demircan Kaçel - Mesut

• Vural Şahanoğlu - Serdar

• Hakan Atalay - Fatih

• Mert Özcan - Hakan

• Ece Baliç - Dilek

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