Üç kez ertelenen düğünde gelin ve damadı paraya boğdular

Antalya'da otomotiv sektörünün genç patronu Seyit Ahmet Akış ile Zeynep Çelik'in pandemi nedeniyle üç kez ertelenen düğünü yapıldı.

Antalya'da otomotiv sektörünün genç patronu Seyit Ahmet Akış ile Zeynep Çelik'in pandemi nedeniyle üç kez ertelenen düğünü yapıldı. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği düğünde gelin ve damat, takılan paralardan adeta görünmez hale geldi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomotiv sektörünün genç patronu Seyit Ahmet Akış ile Ahmet Çelik'in kızı Zeynep Çelik'in pandemi nedeniyle üç kez ertelenen düğünü, tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçilmesi ile gerçekleştirilebildi. Denizim Park Restoran'da düzenlenen kır düğününe davetlilerin ilgisi büyük olurken, bin 500 kişinin düğüne katılması dikkat çekti. Düğün törenlerini özleyen davetliler, takı törenine geçildiğinde gelin ve damada para ve takı takmak için adeta birbirleri ile yarıştı. Takı töreni öncesi sevdikleriyle ve yakınlarıyla oynayıp eğlenen gelin ve damat, takı töreninden sonra ise hareket edemez hale geldi. Damat ile gelini paraya boğan davetliler, damadı adeta 'para ağacı'na çevirdi. Damadın arkadaşlarının 100 liralık banknotları rulo halinde takmaları dikkat çekti. Takıların içinden çeklerin çıkması ise sürpriz oldu. Genç çift, düğünden sonra bu hafta balayına çıkacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı