'Üç hastane pas geçilip şehir hastanesine gidiliyor'
Özlem Akarsu Çelik'le Gündem programına konuk olan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ve Gazeteci-Yazar Çiğdem Toker şehir hastanelerini anlattı.
DUVAR - Özlem Akarsu Çelik'le Gündem programına konuk olan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ve Gazeteci-Yazar Çiğdem Toker şehir hastanelerini anlattı. Bu hastaneler sağlık sistemi için neden bir sorun oluşturuyor? Bu hastaneler için yapılan ve içerikleri açıklanmayan anlaşmalarda neler var? Şehir hastaneleri için boşaltılan eski hastane binaları ne olacak? Şehir hastanelerinin akıbeti Ankapark gibi mi olacak?
Haber Videosu: 'Üç hastane pas geçilip şehir hastanesine gidiliyor'