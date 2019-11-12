'Üç hastane pas geçilip şehir hastanesine gidiliyor'

12.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:46

DUVAR - Özlem Akarsu Çelik'le Gündem programına konuk olan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ve Gazeteci-Yazar Çiğdem Toker şehir hastanelerini anlattı. Bu hastaneler sağlık sistemi için neden bir sorun oluşturuyor? Bu hastaneler için yapılan ve içerikleri açıklanmayan anlaşmalarda neler var? Şehir hastaneleri için boşaltılan eski hastane binaları ne olacak? Şehir hastanelerinin akıbeti Ankapark gibi mi olacak?