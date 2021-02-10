Ubisoft, mağazadaki oyunlarda yeni ay indirimlerinin başladığını duyurdu

Ubisoft tarafından yapılan açıklamada, yeni ay indirimlerinin resmen başladığı duyuruldu. Bünyesinde Assassin's Creed ve Far Cry gibi oyunlar bulunan Ubisoft, indirim yapılan oyunları açıkladı. Ubisoft normal indirimlerinin yanı sıra %15'lik bir indirim daha uyguladı.