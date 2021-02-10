Ubisoft, mağazadaki oyunlarda yeni ay indirimlerinin başladığını duyurdu
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Ubisoft, mağazadaki oyunlarda yeni ay indirimlerinin başladığını duyurdu

10.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:13
Ubisoft, mağazadaki oyunlarda yeni ay indirimlerinin başladığını duyurdu

Ubisoft tarafından yapılan açıklamada, yeni ay indirimlerinin resmen başladığı duyuruldu. Bünyesinde Assassin's Creed ve Far Cry gibi oyunlar bulunan Ubisoft, indirim yapılan oyunları açıkladı. Ubisoft normal indirimlerinin yanı sıra %15'lik bir indirim daha uyguladı.

Ubisoft Lunar indirimlerinden faydalanmak isteyen oyunseverler için üyelik şart olacak. Platform içersinde %85'ekadar yapılan indirimler yer alıyor. Buna ek olarak %15'lik indirim çekinden de faydalanmak mümkün. İndirim etkinliği 12 Şubat Cuma günü son bulacak.

Satın alma ekranında LUNAR15 kodu ile %15 indirim uygulayabilirsiniz. Eğer hesabınızda U Coin'leriniz varsa 100 U Coin'e %20 indirim uygulayabilirsiniz.

UBISOFT İNDİRİMLİ OYUNLARI

Far Cry 5 Standart Edition – 53,80 TL

Far Cry 5 Gold Edition – 81 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Standart Edition – 67,50 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Gold Edition – 94,50 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Ultimate – 134,70 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Standart Edition – 67,25 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition – 112,25 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition – 134,75 TL

The Crew 2 Standart Edition – 45 TL

Assassin's Creed Origins Standart Edition – 53,80 TL

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition – 63 TL

Assassin's Creed Origins Gold Edition – 81 TL

Assassin's Creed Odyssey Standart Edition – 80,70 TL

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition – 83,75 TL

Assassin's Creed Odyssey Gold Edition – 112,25 TL

Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition – 128,75 TL

Oyunları satın almak için buraya tıklayınız.

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