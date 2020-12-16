Ubisoft bedava oyunları: Starlink: Battle for Atlas sistem gereksinimleri neler? Starlink Battle for Atlas bedava nasıl alınır?

Ubisoft yılbaşına özel indirimleri ile oyun tutkunlarını heyecanlandırdı. Dün itibariyle ücretsiz olan Starlink: Battle for Atlas Digital Edition hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Starlink: Battle for Atlas Digital Edition sistem gereksinimleri neler? Starlink: Battle for Atlas Digital Edition bedava nasıl alınır? Ubisoft ücretsiz!

Ubisoft 19 Aralık'a kadar her gün bir oyunu ücretsiz vereceğini açıkladı. Bunun üzerine oyun tutkunları merakla bunları hangi oyunlar olduğunu bekledi. İlk oyun ise belli oldu! Starlink: Battle for Atlas sistem gereksinimleri neler? Starlink Battle for Atlas bedava nasıl alınır?

UBISOFT ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?

İlk hediyeleri bugün dağıtmaya başlayan Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla ile başladı. Ubisoft 19 Aralık'a kadar hediye oyunlar verecek. Bu kampanya kapsamında oyunculara her gün, bir oyun ya da oyun içi içerik hediye edilecek.

STARLINK BATTLES FOR ATLAS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5 2500K/ AMD FX 6350

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB/ AMD Radeon HD 7850 2 GB

RAM: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7/ 8/ 10 (Yalnızca 64 bit)

DirectX: 11

Maksimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5 4590/ AMD FX 8350

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB/ AMD Radeon R9 290X 4 GB

RAM: 8 GB (Çift kanal)

İşletim sistemi: Windows 7/ 8/ 10 (Yalnızca 64 bit)

DirectX: 11

STARLINK BATTLES FOR ATLAS BEDAVA NASIL ALINIR?

Ubisoft, 170 TL değerindeki Starlink: Battle for Atlas Digital Edition isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Oyun tutkunlarının bu oyunu indirmek için son saati ise bugün (16 Aralık) saat 16.00 olarak belirlendi.

UBISOFT BEDAVA OYUN NASIL ALINIR?

Ubisoft bedava oyunları almak için buraya tıklayınız. Hesabınız varsa giriş yapınız, yoksa kaydolduktan sonra kütüphaneye ekleyebilirsiniz.