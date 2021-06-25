TYT sonuçları ne zaman açıklanır? TYT 2021 hangi gün açıklanacak? 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olur?
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TYT sonuçları ne zaman açıklanır? TYT 2021 hangi gün açıklanacak? 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olur?

TYT sonuçları ne zaman açıklanır? TYT 2021 hangi gün açıklanacak? 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olur?
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Yarın yapılacak olan TYT sınavının ardından TYT sınav sonuçları hangi gün açıklanacak merak edildi. YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 TYT sınav sonuçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak? Cevabı haberimizde...

TYT sınavının ardından öğrenciler sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır onu merak etti. Peki, TYT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? TYT sonuçlar ne zaman açıklanacak? TYT sonuçları kaç gün sonra açıklanır? TYT sonuçları 1 ay sonra mı açıklanacak?

2021 TYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınav yarın sabah yapılacaktır.

2021 TYT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi web sitesine göre 2021 TYT sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacaktır.

Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü açıklanacak.

TYT NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.

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TYT sonuçları ne zaman açıklanır? TYT 2021 hangi gün açıklanacak? 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olur? - Haberler
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