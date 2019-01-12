Tyb Balcı İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Türkiye Yazarlar Birliği üyesi Eğitimci Yazar Mahmut Balcı Hakk'ın rahmetine kavuştu.

1985-2005 yılları arasında öğrencilik yıllarından başlayarak Erzurum'da kültür-sanat, edebiyat alanlarında çalışmalar yapan Mahmut Balcı'nın vefatı Erzurum'da ve Türkiye'de onu tanıyanları büyük üzüntüye boğdu.

Balcı'nın vefatı ile ilgili Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından başsağlığı mesajı yayınlandı.

TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı yazılı açıklamada; "Yakın dostum, ilk kitaplarımı yayınlayan, Müslümanca yaşamasını bilen ve o yol üzere vefat eden Mahmut Balcı'nın ani ölümü hepimizi derin bir acıya sevk etti. Kültür-sanat faaliyeti yapan; adeta tek kişilik ordu gibi hizmet yürüttüğü alanlarda mücadele eden Balcı'nın erken vefatı Erzurum'da birçok yazarın, şairin ilk kitaplarını yayınlayan; Erzurum'da bulunduğu yıllarda neredeyse hemen her hafta bir Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin bütün çalışmalarını yakından takip eden aynı zamanda TYB'nin kültürel faaliyetlerine fikri desteklerde bulunan değerli üyemize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere eğitim ve kültür camiasına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Cuma namazında vefat eden Balcı'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Esenler Yolağzı Mimar Sinan Camii'nden kaldırılacak.

MAHMUT BALCI KİMDİR?

1963 yılında Kilis'te Doğdu. 1982 yılında ise Kilis lisesinden 1989 yılında da Erzurum İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında bir süre gazetecilik, editörlük ve radyoda eğitim kültür programları yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği üyesi idi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının eğitim kültür komisyonlarında çalıştı. Esenler Güzide Özdilek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kuruluş sürecinde görev yaptı. Eğitimde güzel örnekler, Türkiye Değer Ödülleri gibi yarışmalarda Türkiye jüri üyeliği yaptı. 19.Milli Eğitim Şurası İstanbul çalıştayında görev aldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü strateji geliştirme bölümünde Değerler Eğitimi Koordinatörlüğü ve MEB Ders Kitaplarının yazımında görev aldı. Öncü Okul Yöneticiler Derneğinin kurucuları arasında yer aldı.

KİTAPLARI; İnsanları Tefrikaya Düşüren Faktörler, Özgürlük Paylaşmaktır, Halkın Valisi Recep Yazıcıoğlu, Bir Barış Elçisi Olarak Hz. Muhammed, Değerleri Yaşamak ve Yaşatmak - ERZURUM

Kaynak: İHA