Twitter trendlerde yer alan "Kızıl Kahin" kimdir? Depremleri tahmin eden Twitter fenomeni kimdir?

Twitter trendlerde yer alan, depremleri tahmin eden Kızıl Kahin kimdir merak edildi. Son zamanlarda birçok depremi bilen ve tahminler yürüten "Kızıl Deli Kahin" kullanıcı isimli fenomen kimdir, nereli, kaç yaşında merak edildi? Hakkında bilgi var mı?

Twitter'da @MilenyumKahin hesabıyla deprem tahminleri yürüten ve doğru tahminler yapan 'Kızıl Deli Kahin' adlı fenomen merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 'Kızıl Kahin' kimdir?

TWİTTER 'KIZIL KAHİN' KİMDİR?

Twitter'da deprem tahminleri yürüten 'Kızıl Deli Kahin' isimli fenomen hakkında pek bilgi bulunmuyor. Kızıl Kahin son zamanlarda birçok depremi tahmin etmesiyle ünlü oldu. En son bugün ve dün yaşanan depremleri doğu tahmin eden 'Kızıl Kahin' 'in twitter takipçileri hızla artıyor. Özellikle bugün en az 20 bin takipçi kazandığı söyleniyor.

KIZIL KAHİN TWİTTER HESABI NE? KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

'Kızıl Deli Kahin' 'in twitter hesabı @MilenyumKahin şeklindedir. Şuanda toplamda 127 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter'ı aktif şekilde kullanan ünlü fenomenin her gün takipçisi artmaktadır.