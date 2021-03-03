Twitter trendlerde yer alan "Kızıl Kahin" kimdir? Depremleri tahmin eden Twitter fenomeni kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Twitter trendlerde yer alan "Kızıl Kahin" kimdir? Depremleri tahmin eden Twitter fenomeni kimdir?

03.03.2021 21:20 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:28
Twitter trendlerde yer alan

Twitter trendlerde yer alan, depremleri tahmin eden Kızıl Kahin kimdir merak edildi. Son zamanlarda birçok depremi bilen ve tahminler yürüten "Kızıl Deli Kahin" kullanıcı isimli fenomen kimdir, nereli, kaç yaşında merak edildi? Hakkında bilgi var mı?

Twitter'da @MilenyumKahin hesabıyla deprem tahminleri yürüten ve doğru tahminler yapan 'Kızıl Deli Kahin' adlı fenomen merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 'Kızıl Kahin' kimdir?

TWİTTER 'KIZIL KAHİN' KİMDİR?

Twitter'da deprem tahminleri yürüten 'Kızıl Deli Kahin' isimli fenomen hakkında pek bilgi bulunmuyor. Kızıl Kahin son zamanlarda birçok depremi tahmin etmesiyle ünlü oldu. En son bugün ve dün yaşanan depremleri doğu tahmin eden 'Kızıl Kahin' 'in twitter takipçileri hızla artıyor. Özellikle bugün en az 20 bin takipçi kazandığı söyleniyor.

KIZIL KAHİN TWİTTER HESABI NE? KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

'Kızıl Deli Kahin' 'in twitter hesabı @MilenyumKahin şeklindedir. Şuanda toplamda 127 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter'ı aktif şekilde kullanan ünlü fenomenin her gün takipçisi artmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Berat Albayrak Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Emre Taşdemir Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Twitter trendlerde yer alan "Kızıl Kahin" kimdir? Depremleri tahmin eden Twitter fenomeni kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 21:29:05. #1.14#
title