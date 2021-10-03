Twitter'dan çarpıcı karar! Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'i kısıtladılar

Afganistan'da günler süren çatışmaların ardından yönetimi ele geçiren Taliban, hükümeti açıklamasının ardından ülkede değiştirmeyi planladığı konularda çalışmaya başladı. Bu çalışmalarla ilgili de Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ara ara basın toplantısı gerçekleştiriyordu. Fakat dünyanın önemli sosyal ağları arasında yer alan Twitter'dan Taliban'a karşı çarpıcı bir hamle geldi.

"GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KISITLANMIŞTIR"

Sosyal medya platformu Twitter, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Farsça ve Peştuca paylaşım yaptığı hesabına kısıtlama uyguladı.

İNGİLİZCE PAYLAŞIM YAPTIĞI HESAP KALDI

Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Mücahid'in Twitter hesabına girenler, "Dikkat, bu hesap geçici süreliğine kısıtlanmıştır" ifadesi ile karşılaştı. Mücahid'in İngilizce paylaşım yaptığı hesabına ise herhangi bir kısıtlamanın getirilmediği görüldü.

AA - Son Dakika Haberleri