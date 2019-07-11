Twitter'daki erişim sorunu sonrası bakanlıktan açıklama!

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları akşam saat 21.30 sıralarından itibaren Twitter'a uzun bir süre giriş yapamadı. Twitter'a girmek isteyenler 'Teknik sorun' ekranıyla karşılaşırken aynı zamanda TweetDeck de kullanılamadı.

"TEKNİK BİR SORUN VAR"

Twitter'a giren sosyal medya kullanıcıları "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" ifadeleriyle karşılaştı. Geçen günlerde de uzun süre Instagram ve Facebook'a giriş yapılamaması gündeme oturmuştu.

TÜRKİYE KISMEN ETKİLENMEKTEDİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu. Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.