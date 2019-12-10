: Twitter, 2019'un en çok retweet alan 5 paylaşımını açıkladı

10.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:46

Twitter tarafından açıklanan ilk listede, en çok retweet edilen paylaşım 14 Ocak'ta 'World Record Egg' (@egg_rt_record) adlı hesaptan paylaşılan yumurta tweet'i oldu.

O dönem 100 milyon yen ödül vaadiyle 5.3 milyon retweet ile rekor kıran Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı geçmeyi hedefleyen hesap, 14 Ocak'ta yumurta görseliyle bir tweet paylaştı. Mesajda "Haydi hep beraber bir dünya rekoru kıralım ve Twitter'daki en çok retweet edilen tweet olalım. Yusaku Maezawa'nın elinde olan dünya rekorunu kıralım. Bunu yaparız" ifadeleri kullanıldı.

K-POP GRUBUNUN SEVENLERİ REKOR İÇİN RETWEETE BAŞLADI

Paylaşım, 957 binden fazla retweet aldı. Güney Koreli K-Pop grubu BTS'in en genç üyesi Jeon Jungkook'un 9 Haziran'da paylaştığı ve müzik eşliğinde dans ettiği 19 saniyelik bir videoyu eklediği tweet ise ikinci sırada yer aldı.

TWEETE İLK SIRAYA TAŞIDILAR

Ancak sevdikleri grubun ikinci sırada yer almasını kabul etmeyen hayranlar sosyal medyada örgütlendi ve RT butonuna basmaya başladı. Hayranlar, sadece 24 saat içinde bu tweeti ilk sıraya taşıdı. Paylaşım 1 milyondan fazla retweet aldı.

Üçüncü sırada ise 'Ashton' (@aman9919) adlı hesaptan 1 Nisan'da paylaşılan ve bir ördek tarafından kovalanıyormuş gibi kaçan bir grup adamın videosu yer aldı. Paylaşım 600 binden fazla kez retweet edildi.

KEDİLİ VİDEO DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Sosyal medya paylaşımlarının bir klasiği olan kedili bir video ise dördüncü sırada yer aldı. 'danee, goddess of dinosaurs' (@itsdaneesaur) hesabının 4 Temmuz'da paylaştığı video 590 binden fazla retweet aldı.

Beşinci sıradaysa, 'NCAA Youngboy' (@apex_sH)) adlı hesaptan 1 Mayıs'ta paylaşılan bir video yer aldı. Minik bir kızın, bağırdığı kişilere saldırması için eğittiği kuşunu gösteren video 578 bin retweet aldı.

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