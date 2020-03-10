Twist Filmi Twist filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Twist filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini Martin Owen'ın üstlendiği İngiliz menşeli aksiyon dram filmi Twist'in baş rollerini Lena Headey, Michael Caine, Sophie Simnett, David Walliams ve Rita Ora paylaşıyor. Yönetmen: Martin Owen Senaryo: Martin Owen, John Wrathall Oyuncular: Lena Headey, Michael Caine, Sophie Simnett, David Walliams , Rita Ora, Noel Clarke, Franz Drameh, Tanya Burr, Rick Warden, Samuel Leakey, Jason Maza, Elliot James Langridge, Chris Wilson, Kamontip Krissy Ashton, Sally Collett, Hiten Patel, Ian Sharp, Raff Law, Decca Heggie, Patrick Holly, Pierre Bergman, Peter Guiney, Robert Ryan, Lee Byford, Roy 'Tony' Pickering, Wong Charlie, Mike Ray, Chris Cutler, Cain Aiden, Curtis Jago, Robbie Main, Mark Barnfield Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: Twist Yapımcı Firma: BG Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: İngiltere Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım Vizyon Tarihi: 11.09.2020

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Kaynak: InterSinema.com