Twist Filmi
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Michael Caine, Rita Ora, Yönetmen, Sinema

Twist Filmi

Twist filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Twist filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

10.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:58
Twist Filmi

Yönetmenliğini Martin Owen'ın üstlendiği İngiliz menşeli aksiyon dram filmi Twist'in baş rollerini Lena Headey, Michael Caine, Sophie Simnett, David Walliams ve Rita Ora paylaşıyor.

Yönetmen: Martin Owen

Senaryo: Martin Owen, John Wrathall

Oyuncular: Lena Headey, Michael Caine, Sophie Simnett, David Walliams , Rita Ora, Noel Clarke, Franz Drameh, Tanya Burr, Rick Warden, Samuel Leakey, Jason Maza, Elliot James Langridge, Chris Wilson, Kamontip Krissy Ashton, Sally Collett, Hiten Patel, Ian Sharp, Raff Law, Decca Heggie, Patrick Holly, Pierre Bergman, Peter Guiney, Robert Ryan, Lee Byford, Roy 'Tony' Pickering, Wong Charlie, Mike Ray, Chris Cutler, Cain Aiden, Curtis Jago, Robbie Main, Mark Barnfield

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Twist

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 11.09.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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