Twist Filmi
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Yönetmenliğini Martin Owen'ın üstlendiği İngiliz menşeli aksiyon dram filmi Twist'in baş rollerini Lena Headey, Michael Caine, Sophie Simnett, David Walliams ve Rita Ora paylaşıyor.
Yönetmen: Martin Owen
Senaryo: Martin Owen, John Wrathall
Oyuncular: Lena Headey, Michael Caine, Sophie Simnett, David Walliams , Rita Ora, Noel Clarke, Franz Drameh, Tanya Burr, Rick Warden, Samuel Leakey, Jason Maza, Elliot James Langridge, Chris Wilson, Kamontip Krissy Ashton, Sally Collett, Hiten Patel, Ian Sharp, Raff Law, Decca Heggie, Patrick Holly, Pierre Bergman, Peter Guiney, Robert Ryan, Lee Byford, Roy 'Tony' Pickering, Wong Charlie, Mike Ray, Chris Cutler, Cain Aiden, Curtis Jago, Robbie Main, Mark Barnfield
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Twist
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 11.09.2020
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Kaynak: InterSinema.com