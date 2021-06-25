TV8 Survivor oy kullanma! Survivor SMS nasıl atılır?
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TV8 Survivor oy kullanma! Survivor SMS nasıl atılır?

TV8 Survivor oy kullanma! Survivor SMS nasıl atılır?
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Bugün gerçekleşecek survivor finaline sayılı zaman kaldı. Poyraz ve İsmail'in oturduğu final koltuğunda oylama devam ediyor. TV8 Survivor oy kullanma! Survivor SMS nasıl atılır?

İstanbul'da gerçekleşen survivor finalinde heyecan devam ediyor. Peki, TV8 Survivor oy kullanma! Survivor SMS nasıl atılır?

TV8 SURVIVOR OY KULLANMA!

Survivor 2021 büyük finalinde kazananı seyircinin yollayacağı SMSler belirleyecek. Finalistlerden olan İsmail ve Poyraz için oy kullanmak, SMS atmak isteyenler; yarışmacının adını yazıp 1890' a göndererek oy kullanabilecekler.

SURVIVOR FİNALİSTLERİ

İsmail,

Poyraz

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