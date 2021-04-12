TV8 canlı izle! TV8 yayın akışı! 12 Nisan TV8 yayın akışı!
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TV8 canlı izle! TV8 yayın akışı! 12 Nisan TV8 yayın akışı!

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TV8 canlı izle! TV8 yayın akışı! 12 Nisan TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 12 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 12 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

12 NİSAN PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

03:30 8*8Eğlence

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:158'de Sağlık Life Style

08:30 SinemaDiğer

10:45 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survıvor Panorama

20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

23:15 Erzurumspor Gecesi

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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