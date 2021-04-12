TV8 canlı izle! TV8 yayın akışı! 12 Nisan TV8 yayın akışı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 12 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 12 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
12 NİSAN PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
03:30 8*8Eğlence
05:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:158'de Sağlık Life Style
08:30 SinemaDiğer
10:45 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survıvor Panorama
20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler
23:15 Erzurumspor Gecesi