Tuzlukçu ve Han Belediye Başkanları Kuşadası'na geldi - Haberler
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Tuzlukçu ve Han Belediye Başkanları Kuşadası'na geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Tuzlukçu ve Han Belediye Başkanları Kuşadası'na geldi

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finalini izlemek için Kuşadası'na gelen Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ile bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finalini izlemek için Kuşadası'na gelen Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ile bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 24'üncü kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, Altın Güvercin Amfi Tiyatro'daki muhteşem bir final gecesi ile sona erdi. Finali, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in davetlisi olarak izledi. Başkan Nurettin Akbuğa ve Başkan Erdal Şanlı, kentten ayrılmadan önce Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'la bir araya geldi.

Altın Güvercin Beste Yarışması'nı çok beğendiklerini belirten Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, "Öncelikle nazik davetleri ve misafirperverliği için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederiz. Başkan Ömer Günel, yarışmayı yeniden canlandırmakla çok önemli bir işi başardı. Kuşadası gibi Türkiye'nin turizm başkenti olan kente de bu yakışırdı. Final gecesine hayran kaldık. Kusursuz organizasyonda emeği geçen herkesi kutlarım" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun teşviki ve iş birliği sayesinde Altın Güvercin'i gelecek yıllarda uluslararası bir pop müzik beste yarışması haline getirmek için çalışıyoruz. Yarışma sayesinde Kuşadası'nda birbirinden değerli isimleri ağırladığımız için çok mutluyuz. Bizi kırmayarak nazik davetimizi kabul ettiğiniz için de siz değerli başkanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

Tuzlukçu ve Han Belediye Başkanları Kuşadası'na geldi

Tuzlukçu ve Han Belediye Başkanları Kuşadası'na geldi

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Haber: Tuzlukçu ve Han Belediye Başkanları Kuşadası'na geldi - Haberler
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