Tuzluca Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
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Tuzluca Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

10.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:46
Tuzluca Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Iğdır Tuzluca Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti.

Iğdır Tuzluca Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, Saadet Partisi ile girdiği seçimi kazandıktan sonra, partisiyle uyuşmadığı için istifa ederek AK Parti'ye geçti. Türkan, rozetini AK Parti grup toplantısında törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından aldı. - IĞDIR

Tuzluca Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
Tuzluca Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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