Tuzluca Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
10.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:46
Iğdır Tuzluca Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti.
Iğdır Tuzluca Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti.
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, Saadet Partisi ile girdiği seçimi kazandıktan sonra, partisiyle uyuşmadığı için istifa ederek AK Parti'ye geçti. Türkan, rozetini AK Parti grup toplantısında törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından aldı. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı