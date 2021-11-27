Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmında yangın çıktı - Haberler
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Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmında yangın çıktı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmında yangın çıktı

Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmı ve kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmı ve kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, tersanedeki bir geminin motor bölümü ile kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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