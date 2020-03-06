Tuzla'da trafik kazasında sürücü araç içinde sıkıştı

06.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:52

TUZLA'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu araç içinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, 16.45 sıralarında, Şifa Mahallesi Yaman Sokak'ta meydana geldi. 34 NJ 6739 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ogün Kırca karşı yöne geçmek için sola doğru hamle yaptı. Bu sırada arkadan gelen Fahri Oflas'ın kullandığı 34 UN 6851 plakalı otomobil duramayarak hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Fahri Oflas, bulunduğu sürücü koltuğunda sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan Fahri Oflas'ı kurtararak çıkardı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Oflas' hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle sokakta trafik oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

"SES GELDİ, BAŞIMI KALDIRDIM"Sokak üzerinde seyyar satıcılık yapan görgü tanığı Mehmet Karaman, "Tezgahın başında oturuyordum. Telefonla oynuyordum. Başımı kaldırdım ses geldi. Galiba beyaz araç siyah aracı sollamaya çalıştı. O arada önüne kırdı, çarpıştılar. Yaşlı bir amca vardı arabada. Yarım saat çıkamadı. İtfaiye geldi, çıkardı. Sonra onu götürdüler" dedi.- İstanbul

Kaynak: DHA