TUZLA'DA TIR KIŞLA DUVARINA ÇARPTI - Haberler
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TUZLA'DA TIR KIŞLA DUVARINA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUZLA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, kışlanın duvarına çarptı.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, kışlanın duvarına çarptı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Yaşar yağmurun kayganlaştırdığı yolda 34 EPZ 906 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybetti. TIR askeri kışlanın duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken araçta ve kışla duvarında hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen kepçe yardımıyla TIR yol kenarına alındıktan sonra trafik akışı normale döndü.

TUZLA'DA TIR KIŞLA DUVARINA ÇARPTI

TUZLA'DA TIR KIŞLA DUVARINA ÇARPTI

TUZLA'DA TIR KIŞLA DUVARINA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tuzla, Polis, Kaza, Güncel, Haberler

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