TUZLA'DA KALDIRIMA ÇIKAN OTOMOBİL İŞ MAKİNASINA ÇARPARAK DURABİLDİ: 2 YARALI

YARALILARI İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.