TUZLA'DA KALDIRIMA ÇIKAN OTOMOBİL İŞ MAKİNASINA ÇARPARAK DURABİLDİ: 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı, Ertan Kılıç - Güncel
Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da iş makinasına çarparak durabildi.
YARALILARI İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİKazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından şoka giren yaralıları itfaiye ekipleri sakinleştirdi. Şoka giren otomobil sürücüsü Süleyman Kızıltoprak'ın 'Keşke ben ölseydim' demesi üzerine, itfaiye görevlisi, 'Sakin olun, kimse ölmeyecek, içinizi rahat tutun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Güncel