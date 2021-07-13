TUZLA'DA CİP TAKLA ATTI; BABA VE OĞLU YARALANDI
TUZLA, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, cip takla attı.
TUZLA, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, cip takla attı. Sürücü ve oğlunun yaralandığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Nur Mehmet Özdemir'in kullandığı 34 EA 961 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada cip sürücüsü Nur Mehmet Özdemir ve yanında bulunan oğlu Rahan Özdemir yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, cip çekiciyle kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı