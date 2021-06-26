Tuzla Belediyesi'nden YKS'ye giren öğrencilere hediye
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Tuzla Belediyesi'nden YKS'ye giren öğrencilere hediye

Tuzla Belediyesi'nden YKS'ye giren öğrencilere hediye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi, bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi öncesinde öğrencilere hijyen malzemeleri ve kırtasiye malzemelerinden oluşan set hediye etti.

Tuzla Belediyesi, bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi öncesinde öğrencilere hijyen malzemeleri ve kırtasiye malzemelerinden oluşan set hediye etti. Okulların bahçesinde sınava giren çocuklarını bekleyen ailelere de kumanya ve çay ikramı yapıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. Bir senedir sınava hazırlanan öğrenciler, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soruda ter döktü. Tuzla Belediyesi de Tuzla'da bulunan okullarda sınava giren öğrencilere sınav öncesinde kumanya, hijyen malzemeleri ve kırtasiye malzemelerinden oluşan set hediye etti. Okulların bahçesinde sınava giren çocuklarını bekleyen ailelere de kumanya ve çay ikramı yapıldı.

"BİR ÖMÜR BOYU YÜZLERCE FIRSAT YAKALAYACAĞINIZI UNUTMAYIN"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Sevgili gençler, bugün ve yarın gireceğiniz sınavlar hayatınızın ne sonu ne de başlangıcı olacaktır. Hayatın bir maraton olduğunu ve ömür boyunca yüzlerce fırsatla karşılaşacağınızı sakın unutmayınız. Bir yıl boyunca çalıştınız, gayretler gösterdiniz. Aileleriniz sizlere hep destek oldular. YKS'ye giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Unutmayın, geleceğimiz sizlerin gayretleri ile şekillenecek" dedi.


Tuzla Belediyesi'nden YKS'ye giren öğrencilere hediye
Tuzla Belediyesi'nden YKS'ye giren öğrencilere hediye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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