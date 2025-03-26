Tüvtürk bayramda açık mı ve çalışıyor mu sorusu merak ediliyor. Peki, TÜVTÜRK bayramda açık mı?

TÜVTÜRK NEDİR?

Trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların, teknik yeterliliklerinin muayene edilmesidir. TÜVTÜRK, periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluştur.

TÜVTÜRK BAYRAMDA AÇIK MI?

TÜVTÜRK, hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bununla birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda ise hizmet vermemektedir.