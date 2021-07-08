Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?

Ağır Romantik filmi ile gündeme gelen Tuvana Türkay'ın hayatı merak konusu oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Ağır Romantik filmi ile oyuncu kadrosunda yer alan isimler araştırılmaya başlandı. Başrol oyuncularından olan Tuvana Türkay'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?

Çekimleri İstanbul'da olan Ağır Romantik filmi Show TV ekranlarında yayınlandı. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken romantik türündeki filmin Aslı'sı merak konusu oldu. Aslı karakterine can veren Tuvana Türkay'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde Üsküdar'da doğan Türk oyuncudur.

Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir. 1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

Rol Aldığı Filmler

2013 Eksik Sayfalar Ayşegül

2015 En Güzeli Gizem

2015 Güvercin Uçuverdi Sema Taşkın

2015 Bizans Oyunları (Geym of Bizans) Ayçörek Hatun

2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı Necmiye

2016 Sen Sağ Ben Selamet Doğa

2017 Olanlar Oldu Aslı

2017 Bir Nefes Yeter Nefes

2020 Ağır Romantik Aslı Egeli

Rol Aldığı Diziler