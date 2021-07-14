Tutkulu bir aşk hikayesi... İlk ve Son!

Fragmandaki çarpıcı sahneler dizinin, gerçek bir aşk hikayesi olduğuna dair güçlü bir izlenim yarattı.

Fragmandaki çarpıcı sahneler dizinin, gerçek bir aşk hikayesi olduğuna dair güçlü bir izlenim yarattı. Fragmana, Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısı eşlik etti. Bir dijital platformda yayınlanacak dizide Deniz ve Barış'ın 10 yıla yayılan ilişkilerinin tutku dolu hikayesi izleyiciyle buluşacak.

20'li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, boşanmalarına uzanan, bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkanlı, çoğu zaman imkansız aşk hikayelerinin, başlangıç ve sonuç ilişkisi eşzamanlı olarak ekranda yer alacak.

Kaynak: Hürriyet