Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Kandil'de düzenlenen hava harekatında Devran kod adlı terörist Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Irak'ın kuzeyi Kandil'de düzenlenen hava harekatında Devran kod adlı terörist Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı terörist Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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