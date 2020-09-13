Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birçok olayın faili turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaştığı bilgide, turuncu kategoride aranan iki teröristi ölü olarak ele geçirdikleri söyledi. Bakan Soylu, "Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK OLAYDA PARMAKLARI BULUNUYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da, birçok olayın failleri; turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun" dedi.

JANDARMA ASTSUBAY SİNAN AKTAY ŞEHİT OLDU

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo operasyonunda, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit oldu.