Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birçok olayın faili turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

13.09.2020 23:28 | Son Güncelleme: 13.09.2020 23:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaştığı bilgide, turuncu kategoride aranan iki teröristi ölü olarak ele geçirdikleri söyledi. Bakan Soylu, "Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

BİRÇOK OLAYDA PARMAKLARI BULUNUYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da, birçok olayın failleri; turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun" dedi.

JANDARMA ASTSUBAY SİNAN AKTAY ŞEHİT OLDU

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo operasyonunda, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit oldu.

Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay
Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İlgili Haberler

Son Dakika: Hakkari'deki terör operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Hakkari'deki terör operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Erol Evgin Seda Sayan Ozan Çolakoğlu
Spor Arda Turan Tamer Tuna Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Ankara Antalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 23:52:29. #1.15#
title