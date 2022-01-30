KABADÜZ, ORDU (İHA) - Turnalık Yaylası'ndan kar manzaraları

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, etrafı ladin ormanlarıyla çevrili Turnalık Yaylasında kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı. Yaylanın tüm kar güzelliği havadan görüntülendi.

İlçenin sınırları içerisinde bulunan bin 800 rakımlı Turnalık Yaylası yaz ve kış aylarında vatandaşların en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

İl merkezine 48 kilometre uzaklıkta bulunan yayla kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Kartpostallık görüntülerin çıktığı yaylaya ulaşım çok rahat sağlanıyor. Yoğun kar altında kalan evler ve ormanlar seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Öte yandan yaylada 150 santimetrenin üzerinde kar bulunuyor.