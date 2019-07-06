Türmenbaşı kavşağındaki yol yapım çalışması tamamlandı

Yaklaşık 1 yıl önce başlayan ancak müteahhit firmaya para ödenmemesi nedeniyle bir türlü bitirilemeyen Türkmenbaşı-Mavi Bulvar-Hilmi Kürklü Bulvarı kesişme kavşağındaki yol yapım, yenileme ve asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı. Başkan Zeydan Karalar'ın verdiği talimatlar ve yaptığı görüşmelerle hız kazanan çalışmalar sonucu, uzun süredir trafiğe kapalı olan yollar açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkmenbaşı Bulvarı'nın Mavi Bulvar ve Hilmi Kürklü Bulvarı'yla kesiştiği bölümü kapsayan otoban bağlantı yolunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uzun süredir Adanalıların adeta eziyet çekmesine neden olan bir sorunu ortadan kaldırdı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve gelmesinin ardından müteahhitle yaptığı görüşmeler sonucu yeniden başlayan asfalt kaplama, yapım ve yenileme çalışmalarıyla, bölgedeki trafik kaosu sona erdi.

Halkımızın çektiği ulaşım eziyetine son verdik

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışmaların; seçim, müteahhide ödeme yapılmaması gibi nedenlerle durduğunu ve bölgede vatandaşın yoğun trafik-ulaşım sorunu yaşadığını söyleyerek, sıkıntının çözülmesi için talimat verdiğini açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, "Biz arkadaşlarla konuştuk. Burası ulaşım-trafik açısından çok önemli bir noktaydı ve uzun süredir kaos yaşanıyor, hemşehrilerimiz eziyet çekiyordu. Bu yüzden sorunun çözülmesini istedik ve yolun bir an önce yapılması talimatı verdik. Onlar da kısa sürede bitirdiler. Güzel bir çalışma oldu. Halkımızın şu ana kadar çektiği eziyetten dolayı özür diliyoruz. Sorunun benden kaynaklanmadığını halkım biliyor. Yol çalışmasının bizim çabalarımızla bitirildiğini de biliyor. Bölgenin TEM bağlantıları da en kısa sürede bitirilecek" dedi.

Söz konusu bölgede 40 bin metrekare asfaltlama yapıldı ve 15 bin ton asfalt kullanıldı. - ADANA

Kaynak: İHA