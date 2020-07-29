Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
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Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu

57 yaşındaki ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın kendisinden yaşça küçük olan DJ Aysu Varol'a Instagram üzerinden mesaj atarak ofisine davet etti. Verdiği cesur pozlarla bilinen Varol ise Yıldızhan'ın kendisine attığı tüm mesajları ifşa etti.

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
29.07.2020 09:16 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:23

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın sosyal medya üzerinden bir kadınla olan konuşmaları ifşa oldu. Kendisini tanışmak için ofise çağıran türkücünün mesajlarını ifşa eden genç kadın, "İki nam salan hemen istediğini elde ederim havasında" dedi.

GENÇ KADINI OFİSE DAVET ETTİ

Son olarak piyano başında söylediği türkü ile magazin basınına gündem olan ünlü şarkıcı bu kez ifşa mesajları ile gündeme geldi. 9 çocuk babası olan 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'ın genç DJ Aysu Varol'a yolladığı mesajlar magazin gündemine bomba gibi düştü. İzzet Yıldızhan Varol'u tanışmak için ofisine davet edince kıyamet koptu.

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı mesajlar ifşa oldu

TÜM MESAJLARI İFŞA ETTİ

9 çocuk babası 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'a tepki gösteren Aysu Varol, Yıldızhan'ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek Instagram ve Whatsapp konuşmalarını ifşa etti. Yıldızhan peş peşe mesajlar gönderdiği genç kadını Instagram'dan engelledi.

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı mesajlar ifşa oldu

İşte gündemi sarsan konuşmalar...

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı mesajlar ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı mesajlar ifşa oldu
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