Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vaka sayısının üst üste rekor kırması üzerine Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan günü koronavirüs vaka tablosunun açıklanmasının ardından turkuaz tabloyu paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Vaka sayısının yine rekor kırmasının ardından Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı etiketleyerek şunları söyledi:

"Milletin cebine kastettiğin yetmedi, artık canına da kastediyorsun Erdoğan. Türkiye lebalep hasta!"

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2316'sı semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 258 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 201'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 689 bin 866'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 37 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 37 bin 914 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 615 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.