Türksoy'dan Bosna Hersek'te Konser

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.

Gençlik Oda Orkestrası'nın Balkan turnesi kapsamında Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Orduevi'ndeki konseri TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever izledi.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden gelen TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'nın genç sanatçılarının icra ettiği Türk klasik müziği eserleri büyük beğeni topladı.

Kaseinov, konser öncesi yaptığı açıklamada, Balkan turnesinin Kosova'dan başladığını, Karadağ'da devam ettiğini ve şu an Bosna Hersek'te gerçekleştirildiğini belirterek, Balkanlar'daki etkinliklerin çok sıcak karşılandığını söyledi.

Sanat üzerinden kültür köprüleri kurmanın çok önemine işaret eden Kaseinov, Balkanlar'a tekrar gelmek istediklerini anlattı.

Ateş de YEE'nin kültürel faaliyetler düzenlediğini dile getirerek, TÜRKSOY'nun gerçekleştirdiği bu etkinliğin önem arz ettiğini kaydetti.

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Şefi Mustafa Mehmandarov da orkestranın Balkan turnesinin tarihi bir hadise olduğuna dikkati çekerek, konserin amacının Türk dilini konuşan ülke kültürlerini tüm dünyada tanıtmak olduğunu belirtti.

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, 25 Temmuz'da başlayan Balkan turnesi kapsamında Bosna Hersek'in yanı sıra Kosova ve Karadağ'da da konser verdi.

Türk coğrafyasından genç müzisyenleri bir araya getiren orkestra, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un girişimiyle 2010'da kuruldu.