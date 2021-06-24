TURKOVAC'ın yan etkisi var mı?
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TURKOVAC'ın yan etkisi var mı?

TURKOVAC'ın yan etkisi var mı?
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Yerli inaktif koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 aşaması gönüllülerinden Hüseyin Polat, aşı deneyimi hakkında yaşadıklarını anlattı. Peki, TURKOVAC'ın yan etkisi var mı?

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ın Faz-3 çalışması kapsamındaki ilk aşılamalar dün Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Peki, TURKOVAC'ın yan etkisi var mı?

TURKOVAC'IN YAN ETKİSİ VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda işçi olarak çalışan, evli ve iki çocuk babası Polat, Faz-3 aşamasında aşının yapıldığı ilk kişiler arasında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diyor. Ben de bu yola çıkarak gönüllü olmaya karar verdim. İnsanlara faydalı olmak ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

Polat, yerli aşının Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerin de Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlayacağını düşündüğüne işaret ederek, "TURKOVAC aşısının tüm insanlığa faydalı olacağına inanıyorum. Türk aşısının ulaşmadığı hiçbir yer kalmayacağına inanıyorum" açıklaması yaptı.

"AŞI OLDUKTAN SONRA HERHANGİ BİR YAN ETKİ OLMADI"

Dün yerli aşının uygulanmasının ardından herhangi bir yan etki yaşamadığını anlatan Polat, "Aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki olmadı. Ateş, öksürük, ishal gibi bir belirti olmadı. Sadece aşının vurulduğu yerde hafif bir hassasiyet, ağrı oluştu. O da sonradan geçti" diye konuştu.

Polat, bilim insanlarının, Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılamanın şart olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Salgının bitmesinin tek yolu aşı olmak. Yaş grubu fark etmeksizin sırası gelenler aşılarını olmalı" dedi

FAZ-3 KAPSAMINDA 40 BİN 800 GÖNÜLLÜ AŞILANACAK

TURKOVAC'ın Faz-3 aşaması kapsamında belirlenen şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllü aşılanacak.

Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesiyle Türkiye, dünyada kendi aşısını üreten ilk 10 ülke arasındaki yerini alacak.

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