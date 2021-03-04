Türkoğlu'da "Kültür ve Turizm" çalıştayı düzenlendi
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Türkoğlu'da "Kültür ve Turizm" çalıştayı düzenlendi

04.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:18
Türkoğlu'da

Türkoğlu ilçesinde belediye ve kaymakamlık işbirliğiyle "Kültür ve Turizm" çalıştayı düzenlendi.

Türkoğlu ilçesinde belediye ve kaymakamlık işbirliğiyle "Kültür ve Turizm" çalıştayı düzenlendi.

Belediye Mecilis Salonu'nda gerçekleştirilen programda, ilçenin kültür ve turizm varlıklarını anlatan sunum yapıldı.

İlçe sınırları içerisindeki Değirmen Park, Bababurun Kalesi, Yıldız Dede Türbesi, Süleyman Efendi Cami, Orçin Kalesi ve Gavur Gölü Kuş Cenneti gibi bir çok konunun değerlendirildiği çalıştayda, söz konusu bölgelerin turizme kazandırılması adına çeşitli projeler hazırlandığı kaydedildi.

Programa, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Osman Okumuş ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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