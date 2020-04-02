Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
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Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?

Koronavirüs salgını dünya genelinde birçok ülkeyi esir alırken Türkmenistan'da henüz kayıtlara geçen bir vaka olmadı. Ülkede Devlet Başkanı Berdimuhammedov, salgınla mücadelede üzerlik bitkisinin önemine vurgu yapıyor.

02.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:28
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının kayıtlara geçmediği Türkmenistan'da, dünyayı etkileyen salgınla ilgili neredeyse hiçbir açıklamanın yapılmaması dikkat çekiyor.

İRAN İLE SINIR KAPILARINI ERKEN KAPATTILAR

Türkmenistan'ın, Çin'den sonra koronavirüsün merkezi haline gelen İran ile 5 bin 500 kilometreye yakın kara sınırı bulunuyor. İran ile yoğun ticari faaliyetleri olan Türkmenistan, bu ülkede Kovid-19 vakaları görülmeye başladığı günlerde tüm sınır kapılarını kapattı. Şubat ayının sonunda alınan bu kararın ardından, ülke içinde bölgeler arası geçişler sınırlandırıldı.

ÜLKEDE VAKA OLDUĞU İDDİALARI YALANLANDI

Peşi sıra Afganistan ve Özbekistan'la da sınır kapılarını kapatan Türkmenistan, 19 Mart'tan itibaren uluslararası uçuşları da durdurdu. Aşkabat yönetimi, Kovid-19'un yayılmaya başlamasından sonra ülkeye gelenleri sağlık taramasından geçirdi, ateşi olanları izole etti. Ancak bu tedbirlerin alındığı Türkmenistan'da 21 Mart'taki Nevruz Bayramı kutlamaları iptal edilmedi. Bayram kutlamalarına Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile birlikte binlerce Türkmen katıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs vakası tespit edilmediğini açıkladığı Türkmenistan'da yönetim, Kovid-19 testleri satın alıyor. Ülkedeki kurumların resmi sitelerinde, medyada, koronavirüsle ilgili neredeyse hiç açıklama yer almazken, bazı yabancı basın kuruluşları, ülkede vaka olduğunu ve devletin onu gizlediğini ileri sürdü. Türkmenistan Sağlık Bakanlığı da iddiaları yalanladı.

ŞİFALI BİTKİLERİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bir açıklamada, halkı salgına karşı bilgilendirme çalışmalarının yürütüldüğü, sağlık kurumlarına ilaç ve tıbbi malzemelerin sağlandığı belirtilirken, Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un salgınla mücadelede şifalı bitkilerin öneminin halka anlatılması talimatı dikkat çekiyor.

ÜZERLİK BİTKİSİNİ ÖNERDİ

Başbakan Yardımcısı Purli Agamıradov, Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un yazdığı "Türkmenistan'ın şifalı bitkileri" kitabını halka tavsiye etti. Berdimuhamedov kitabında, üzerlik bitkisinin virüslere karşı etkili bir araç olduğunu, salgınla ilgili zor şartlarda üzerliğin önemini anlatıyor.

Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?

Kaynak: AA

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Koronavirüs vakası Türkmenistan'da şu ana kadar açıklanmadı
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Haber Yorumları (2)
YELLOW ROSE: SUMAK YEDİK ONUDA YERİZ
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RECEP YY: İnanıyor musunz, orası neredeyse kapalı bir rejim
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