Türkmen şair Firakı, Yozgat'ta anıldı

TÜRKMENİSTANLI Şair Mahtumkulu Firakı, ölümünün 295'inci yıl dönümünde Yozgat'ta düzenlenen törenle anıldı.

Türkmen Şair Mahtumkulu Firakı'nın 295'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Yozgat'taki Çapanoğlu Kent Park'ta bulunan Firakı Heykeli'nde anma programa düzenlendi. Anma programına, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev, Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin önemine değinerek, "Ortak şairimiz, düşünürümüz Mahtumkulu Firakı'nın 295'inci yıl dönümü münasebetiyle burada bulunan heykele çelenk koyma programı için toplanmış bulunuyoruz. Bu bağlamda Mahtumkulu Firakı'nın 295'inci yıl dönümünün hem Türkmenistan'ta hem de yurt dışında kutlanıyor olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır ise Mahtumkulu Firakı'yi rahmetle andığını belirterek, "Mahtumkulu Firakı bugün sadece Türkiye'ye, Türkmenistan'a değil bütün coğrafyaya, İslam coğrafyasına eserleriyle hitap eden bir insan" dedi. Konuşmaların ardından Firakı heykeline çelenk sunulmasıyla program sona erdi.



Kaynak: DHA

- Yozgat