Türkmen Gencin Cesedine Ulaşıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan Türkmenistan uyruklu gencin cesedi AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden alındı.

Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda 6 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yunus Hocayev'in (20) cesedi, jandarma ve AFAD tarafından 200 metre aşağıda tespit edilmişti. Sarp ve dik kayalıklar arasında 5 gündür güç şartlarda arama çalışmalarını yürüten AFAD ekipleri dik ve sarp kayalar arasında aşağı inebilmek için 5 istasyon kurdu. Güç şartlarda hayatlarını tehlikeye atarak çalışmalarını yürüten AFAD ekipleri sonunda Yunus Hocayov'un bulunduğu yere inmeyi başardı. Yunus Hocayov'un cansız bedenini bulunduğu yerden alan ekipler, kurdukları asansörler sayesinde tepeye çıkartmayı başardılar. Nefes kesen çalışmalar sonunda Yunus Hocayov'un cesedi Kuruçay Mahallesi'ne indirildi. Buradan feribotla karşıya geçirilerek Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA