"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film olacak
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"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film olacak

Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıçarslan'ın, 1176 yılında, Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos'u mağlup ettiği savaşı konu alan "Türklerin Şafağı Miryokefalon" adlı filmin çekimleri Isparta'da başladı.

19.07.2020 21:03 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:03

Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıçarslan'ın, 1176 yılında, Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos'u mağlup ettiği savaşı konu alan "Türklerin Şafağı Miryokefalon" adlı filmin çekimleri Isparta'da başladı.

Türklerin Anadolu'daki hakimiyetinin kabul edildiği zafer olarak nitelendirilen Miryokefalon Savaşı, beyaz perdede yerini alacak.

Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, AA muhabirine, ilçede Miryokefalon Savaşı'nı 42 yıldır kutladıklarını anımsattı.

"Savaşın etkilerini dünya devletlerine göstermek istiyoruz"

Miryokefalon Savaşı'nın hem Türkiye'de hem de dünyadaki etkisini göstermek için böyle bir filmin çekimine karar verildiğini aktaran Sezgin, filmin fragmanlarının çekimine başlandığını ifade etti.

Sezgin, "Malazgirt Savaşı Anadolu'nun Türklere kapısının açıldığı savaştır, Miryokefalon Savaşı Anadolu'nun tapusunun alınışı ve Çanakkale Savaşı da ülkemizin kurtuluşudur. Biz Anadolu'nun tapusunun alındığı bu topraklarda, savaşın etkilerini dünya devletlerine göstermek istiyoruz." dedi.

Filmi bu yıl tamamlamak istediklerini ancak salgın nedeniyle aksama yaşandığını dile getiren Sezgin, en kısa zamanda filmin izleyiciyle buluşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Sezgin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce senaryoyu verdik. Danışmanlarına 'bununla ilgilenin' demesinden sonra biz bu çekimleri ön plana çıkardık. İnşallah hayırlara vesile olur. Türklerin Anadolu'ya gelişinin ateşini burada yakmış oluruz." diye konuştu.

Filmin yönetmeni Turgut Ural ise salgın sürecinden sonra güzel bir projeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu savaş bizim için çok önemli, o yüzden sanatına, kostümüne, dekoruna, kullandığımız mekanlarına kadar çok dikkat ediyoruz. Bu savaşı en iyi şekilde halkımıza yansıtmamız gerekiyor. Miryokefalon, Türk tarihi için çok önemli ve bununla ilgili çok geniş bir ekibimiz var. Tarih profesörlerinden de bu savaşla ilgili yeterli derecede teknik bilgileri alıyoruz."

Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıçarslan'ın, 1176 yılında, Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos'u mağlup ettiği Miryokefalon Savaşı, Anadolu'da Türk hakimiyetinin kesin olarak kabul edilmesini sağlamıştı.

Kaynak: AA

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